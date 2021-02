Numele complete ale copiilor din familia regală britanică Numele complete ale copiilor din familia regala britanica Nașterea unui copil este intotdeauna un motiv de sarbatoare. Cu atat mai mult atunci cand cel mic se naște intr-o familie regala. In acest caz, alegerea numelui este una care se realizeaza cu atenție și minuțiozitate. Niciun nume nu este pus la intamplare și fiecare are o semnificație aparte. Afla in continuare numele complete ale copiilor din familia regala britanica. August Philip Hawke Brooksbank Parinți: Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank Nascut in: 2021 August este numele creștin al Prințului Albert, soțul Reginei Victoria. Philip… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

