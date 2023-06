Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) atrage atentia asupra postarilor sponsorizate de pe Facebook care ar putea fi compromise. Atacatorii cibernici fura identitatea vizuala a mai multor trusturi de media sau persoane publice pentru a convinge utilizatorii sa furnizeze datele personale…

- Intr-un live pe Facebook de miercuri, 17 mai, primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a acuzat ca cineva, niște „maini criminale”, a stropit cu o soluție necunoscuta copacii de pe strada Nicolae Teclu. A revenit cu un update dupa doua ore: era vorba de ingrașamant pus de o firma din vecini.In plin subiect…

- Politicianul roman George Simion s-ar fi intalnit cu un ofițer FSB in Ucraina, la Cernauți, susține Anatol Șalaru, fost ministru al Apararii al Republicii Moldova. Anatol Șalaru a facut aceasta dezvaluire intr-un interviu acordat site-ului „ In Linie Dreapta „. Interviul a fost publicat pe internet…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica atrage atentia cu privire la anunturile false propagate online prin intermediul postarilor sponsorizate pe Facebook, semnaland ca atacatorii compromit pagini de social media si, cu ajutorul acestora, lanseaza postari sponsorizate in care promoveaza false…

- FOTO: Imaginea lui Gigi Becali, folosita pentru a lasa romanii fara bani in conturi. Avertisment DNSC cu privire la fraude online Atenție la anunțurile false propagate online prin intermediul postarilor sponsorizate pe Facebook, au transmis joi reprezentanții Direcției Naționale de Securitate Cibernetica…

- Clientii BCR sunt vizati in ultima perioada de tentative de frauda in mediul online, atacatorii copiind identitatea vizuala si elementele de design ale bancii si creand niste siteuri-clona, care arata similar cu cel original, dar care sunt gazduite pe domenii cu denumiri total diferite de cel al bancii,…

- Aveți cont la BCR? Avertisment DNSC: Sunteți vizati de tentative de frauda in mediul online Clientii BCR sunt vizati in ultima perioada de tentative de frauda in mediul online. Atacatorii copiaza identitatea vizuala si elementele de design ale bancii si creeaza niste siteuri-clona, care arata similar…