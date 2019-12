Numele ascunse ale durilor de la Hollywood. În buletinele “Eroilor de sacrificiu” scrie Walter, Alois, Gardenzio și Columcille! Mulți dintre actorii de la Hollywood iși iau nume de scena, altele decat cele cu care s-au nascut sau derivate din ele. Vazand cum i-au botezat parinții, nici nu-i poți blama, pentru ca n-ar fi facut niciodata cariera cu ele ori s-ar fi ras pe seama lor ani la rand!“Indestructibilul” și “Greu de ucis”-ul Bruce Willis și-a facut uitat, cand a intrat pe poarta Cetații Filmului, primul prenume trecut in buletin, Walter. Starul, acum in varsta de 64 de ani, a realizat probabil ca Walter Willis nu suna la fel de dur ca Bruce Willis...Walter Bruce Willis e numele complet al actoruluiMiștourile facute… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

