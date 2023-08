Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza mare in showbiz-ul romanesc. Unul dintre cei mai cunoscuți artiști din Romania i-a pus inelul pe deget iubitei sale, iar raspunsul a fost unul pe masura așteptarilor. Se pregatesc acum pentru nunta, dupa o cerere in casatorie la televizor. S-au logodit in fața telespectatorilor O noua logodna…

- Shiwbizul romanesc este cutremurat de o noua veste. Celebra cantareața de muzica populara Emilia Ghinescu s-ar fi desparțit de iubitul ei, barbatul cu care are și un copil. Vestea vine, in contextul, in care in urma cu cateva luni artista afirma ca vor sa se casatoreasca. Emilia Ghinescu s-a desparțit…

- Un anunț surprinzator a facut furori in showbiz-ul de peste Ocean. Dupa aproape opt ani de casnicie, cei doi au decis sa puna punct poveștii lor de dragoste din pricina unor diferențe ireconciliabile. Vestea desparțirii cu siguranța a afectat-o pe Beyonce. Divorț șocant in showbiz Este furtuna in familia…

- Dupa divorțul rasunator de fostul ei soț, Ariana Grande și-a refacut viața. Dupa separarea de Dalton Gomez, celebra cantareața și-a gasit fericirea in brațele altui barbat. Vestea i-a uimit pe fanii acesteia. Cine este noul partener al artistei și ce spun apropiații despre relația celor doi? Cine este…

- Tragedie in lumea internaționala a showbiz-ului, dupa ce doua vedete celebre s-au desparțit. Parea ca se iubesc mult, erau foarte fericiți in toate aparițiile, dar au ajuns la final de drum. Ea este devastata, nu iși mai gasește liniștea de cand a pierdut iubirea vieții sale. Un cuplu celebru s-a destramat…

- Denis de la The Motans a fost jurat la Vocea Romaniei, dar se pare ca a incheiat colaborarea. Artistul a fost foarte indragit la emisiune atat de concurenți, cat și de telespectatori, dar a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Cantarețul a facut anunțul, explicand de ce pleaca de la ProTV. Denis…

- Dupa șapte ani de casnicie, Sofia Vergara și Joe Manganiello au ales sa se desparta. Anunțul a fost facut chiar de catre cele doua vedete. Care a fost motivul care i-a determinat sa puna capat relației? Sofia Vergara și Joe Manganiello divorțeaza „Am luat dificila decizie de a divorța. Ca doi oameni…

- In ultima vreme au aparut tot mai multe cupluri noi in showbiz. S-a aflat acum ca un actor celebru se iubește cu o femeie mult mai tanara decat el! Este dorit de toate femeile, este un burlac ce face furori, dar se pare ca o frumoasa prezentatoare i-a furat inima iremediabil. Este oficial, se iubesc…