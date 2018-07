Nume şi orgolii în Balcani Fara a iesi prea mult in evidenta, data fiind multitudinea de subiecte ce au captat in ultima vreme atentia presei europene, acordul greco-macedonean privind modificarea numelui republicii post-iugoslave si deblocarea procesului de integrare a acesteia in NATO si UE a fost, totusi, unul dintre evenimentele marcante ale sezonului politic estival. La mijlocul lunii iunie, premierii Alexis Tsipras si Zoran Zaev au semnat documentul de baza in localitatea elena Psarades, din (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

