Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul se afla in centrul acuzațiilor din cel mai mare scandal de corupție care a lovit Bruxellesului in ultimii ani. Dar, in calitate de exportator important de gaze naturale lichefiate (GNL), statul din Golf este, de asemenea, vital pentru planurile UE de a depași criza energetica.

- Eurodeputata elena Eva Kaili, demisa din functia de vicepresedinta a Parlamentului European pentru prezumtiva ei implicare in presupusul scandal de luare de mita care vizeaza deopotriva Qatarul si Marocul, a recunoscut in fata judecatorului belgian care instrumenteaza cazul ca i-a dat instructiuni…

- „Daca exista lipsa de transparența referitoare la membrii PE, atunci trebuie rezolvata aceasta problema. Cand am spus și spun ca am ingrijorari o spun serios. PE susține regulile in toata lumea, nu numai in comunitatea europeana.Increderea necesita ani de zile pentru a fi construita si doar o clipa…

- Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi spune luni ca nu are nicio implicare in Qatargate, cazul de corupție in care este cercetata vicepreședinta Parlamentului European Eva Kaili. Bușoi precizeaza ca a fost pe banii organizatorilor in Qatar, dar acest lucru „se practica de cand lumea”, nefiind ilegal…

- Fost jurnalist și actor cunoscut in Italia, Dino Giarrusso a intrat in Parlamentul European in 2019 pe listele fostului partid de guvernamant Mișcarea 5 Stele. S-a alaturat inca de la inceput Grupului de Prietenie UE-Qatar condus de romanul Cristian Bușoi. Spune ca nu a activat prea mult in el, pentru…

- In contextul unor investigatii cu privire la influența Qatar in Parlamentul European, un europarlamentar roman ar fi fost la Doha, pe banii statului Qatar, potrivit Libertatea, alaturi de euroaleasa Greciei acuzata de spalare de bani și corupție.

- Europarlamentarul roman nu vede nimic anormal in a fi șeful Comisiei de Energie din Parlamentul European și a merge la conferințe pe banii unui potențial partener de afaceri cu gaz al UE. Libertatea a publicat azi un articol in care europarlamentarul Cristian Bușoi recunoaște ca in 16-17 februarie 2020…

- ”Pozitia sa este ca este nevinovata. Ea nu are nimic a face cu mita din Qatar”, declara avocatul. Intrebat daca s-au gasit bani in locuinta clientei sale, juristul a raspuns ca ”nu confirm si nici nu dezmint. Exista o confidentialitate”. ”N-am nicio idee daca s-au gasit bani sau cati bani s-au gasit”,…