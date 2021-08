Stiri pe aceeasi tema

- Fetita afgana care s-a nascut la bordul unui avion militar american, sambata, a fost botezata Reach, dupa numele de cod al aparatului de zbor, a spus comandantul fortelor americane in Europa, scrie Agerpres.

- Tot mai multi copii sunt pierduti in timpul scenelor haotice de la aeroportul din Kabul, informeaza media locale duminica, preluate de dpa. Canalul Ariana din Afganistan a relatat despre o familie din Kabul care a preluat in ingrijire un copil pe care l-a gasit prins in sarma ghimpata. In…

- Statele Unite i-au sfatuit pe cetatenii americani aflati in Afganistan sa evite sambata deplasarile spre aeroportul din Kabul, unde situația de securitate se deterioreaza rapid, in condițiile in care mii de persoane s-au strans la porțile aeroportului in incercarea de a fugi din țara de frica talibanilor.

- Cristian Diaconescu, președintele PMP, a explicat ca exista mii de afgani care au colaborat cu forța multinaționala pe perioada celor doua decenii de razboi, inclusiv cu trupele romane, și ca acești oameni sunt intr-un pericol de moarte daca raman in Afganistan. „Talibanii vizeaza in special magistrații…

- Deputatii germani au aprobat miercuri finantarea urmatoarei etape de dezvoltare a viitorului avion de lupta european (SCAF), proiect la care participa Franta, Germania si Spania, in ciuda unor rezerve in tara, potrivit AFP.