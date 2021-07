Nume nou în muzică! Trix lansează piesa de debut ,,Shadows” Artista in varsta de 18 ani cu origini din Republica Democrata Congo ne impresioneaza cu prima ei piesa. O combinație intre muzica pop și techno, ,,Shadows” este un single compus chiar de Trix, in urma unui vis cu o fantoma. Beatrice Duța este artista la Sonus Records și dorește sa devina un nume in industrie, in special pentru ca a avut dintotdeauna o legatura stransa cu muzica. ,,Incercand sa gasesc o poveste in jurul careia sa scriu versurile, am ales sa ma concentrez pe un vis pe care l-am avut despre o fantoma. Și deși era o fantoma, nu era ceva infricoșator sau deranjant. Era o fantoma placuta… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

