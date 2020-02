Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 49 de ani a fost retinut de politisti de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti dupa ce ar fi incalcat ordinul de protectie provizoriu, emis de putin timp. Fosta concubina a reclamat ca el a urmarit-o si a amenintat-o pe strada.

- ”Ți-e frica sa mergi pe strada. Eu pentru ca am indraznit sa-l apar mi s-a adresat un mesaj cu o bila de rulment, exact in geamul unde este scaunul copilașului (...) Traim intr-o țara in care lumea iși permite sa te amenințe. Pe vremea Alinei Bica ma amenința DNA cu pușcaria, acum ma amenința interlopii…

- La data de 27 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Serviciul Arme, Explozivi, Substante Periculoase, actionand pe raza sectorului 2, au depistat doua persoane care comercializau ilegal articole pirotehnice din categoria celor interzise de lege.…

- Polițiștii DGPMB au facut, luni dimineața, percheziții in București, Ilfov și Neamț, intr-un dosar de evaziune fiscala, anchetatorii avand suspiciuni ca administratorii unor „firme fantoma” au inregistrat achiziții fictive in valoare de 1,9 milioane de lei, anunța Directia de Politie a Capitalei.Conform…

- Un barbat de 35 de ani suspectat ca a intrat in mai multe locuinte din Sectorul 5, de unde a furat sau a incercat sa sustraga bani si bunuri, a fost arestat preventiv, potrivit news.roPolitisti de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti au prins, vineri, un barbat in varsta…