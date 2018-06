Nume cu greutate, pe scena festivalului Neversea

Stiri pe aceeasi tema

- Aloe Blacc sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea, vocea legendarului hit ”Wake Me Up” a lui Avicii, va urca pe scena Neversea. Un alt nume nou anuntat de organizatori pentru festival este trupa Vama, care va concerta in 8 iulie.Aloe Blacc sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea este un artist…

- Experienta unica de la malul Marii Negre este completata in acest an si de artistul ALOE BLACC, care a contribuit si a dat voce piesei care l a consacrat pe dj ul AVICII, ldquo;Wake me up". ALOE BLACC sau Egbert Nathaniel Dawkins al III lea este un artist si producator de muzica american, dar si un…

- Experiența unica de la malul Marii Negre este completata in acest an și de artistul ALOE BLACC, care a contribuit și a dat voce piesei care l-a consacrat pe dj-ul AVICII, “Wake me up”. ALOE BLACC sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea este un artist și producator de muzica american, dar și un actor,…

- Experiența unica de la malul Marii Negre este completata în acest an și de artistul ALOE BLACC, care a contribuit și a dat voce piesei care l-a consacrat pe dj-ul AVICII, ”Wake me up”. ALOE BLACC sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea este un artist…

- Scena politica din SUA este divizata profund, in aceasta perioada, intre partizanii lui Donald Trump și establishment-ul sedimentat in ultimele decenii prin bipartidismul din Washington DC. Trump a caștigat alegerile tocmai prin fructificarea imaginii de outsider in raport cu politicienii de profesie…

- Ion Cristoiu a publicat, joi, fragmente din jurnalul Elenei Udrea,scris de aceasta, in perioada 4 noiembrie 2014 (dupa anuntarea rezultatelor finale din primul tur ale prezidențialelor) – 28 ianuarie 2015. Fostul ministru a facut referire la influența și planul lui Florian Coldea, dar și al lui George…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata joi de Guvern, mecanismul de plata a contributiilor urmand a se schimba fundamental, a anuntat ministrul Finantelor Publice Eugen Teodorovici. Declarații Teodorovici: Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- Crin Antonescu confirma ceea ce a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, respectiv ca Victor Ponta a blocat procedura de selecție a șefilor de parchete și a propus-o pe Kovesi la DNA. De altfel, și Victor Ponta a susținut, in 2014, acest lucru. Fostul copreședinte al USL, Crin Antonescu,…