- Festivitatile de Carnaval de la Rio de Janeiro si Sao Paulo, prevazute la sfârsitul lui februarie, au fost amânate pentru aprilie din cauza noului val de infectii cu COVID-19, au indicat vineri autoritatile braziliene, noteaza AFP. "Primariile din Rio de Janeiro si Sao Paulo…

- Carnavalul din Rio de Janeiro, in timpul caruia au loc traditionalele defilari pe strada ale scolilor de samba, nu va avea loc anul acesta si este a doua editie anulata din cauza pandemiei, potrivit lepoint.fr. Decizia a fost luata de autoritati si comunicata marti seara. Motivul este reprezentat de…

- Țarile de Jos vor un nou lockdown pentru a preintampina un nou val de infectari cu noua varianta a coronavirusului, Omicron. Spitalele sunt pline, iar personalul medical nu mai face fata numarului mare de olandezi bolnavi de COVID-19. Prim-ministrul olandez Mark Rutte , alaturi de ministrul sanatatii,…

- Intreaga Europa e ingrozita de violenta valului Omicron, care deja a provocat primul deces in Marea Britanie. Imbolnavirile de COVID par ca au scapat din nou de sub control și pun presiune pe sistemele sanitare, tocmai cand lumea incepuse sa rasufle ușurata.

- Specialiștii in sanatate manifesta ingrijorare fața de noua tulpina a coronavirusului, OMICRON, in perspectiva unui potential mai mare de transmitere in randul populației. Invitata la emisiunea Imperativ, presedinta Societatii Romane de Epidemiologie, Doina Azoicai, a precizat ca masurile de protecție…

- Ministrul Sanatații a vorbit, joi dimineața, despre situația Covid-19 actuala, avand in vedere riscul ca tulpina Omicron sa fie deja existenta in Romania. Alexandru Rafila trage un semnal de alarma privind rata mica de vaccinare a categoriilor de persoane vulnerabile, cat și o posibila aglomerare a…

- Noua tulpina a coronavirusului, numita Omicron, inca nu a ajuns in țara noastra. Anunțul a fost facut de ANSP, care a menționat ca, deocamdata, nu exista niciun caz suspect de infectare cu varianta sud-africana.

- Omicron a fost denumita ultima tulpina de coronavirus descoperita la nivel mondial. Inițial a fost numita B.1.1.529, iar cei de la ONU spun ca transmisibilitatea este mult mai mare din pricina constelației de mutații și a profilului diferit fața de alte variante.