De la izbucnirea pandemiei de coronavirus și pana in prezent au murit infectate cu Covid-19 peste 2,19 milioane de persoane. Conform unui bilant stabilit de AFP , pana in prezent peste 101,4 milioane de cazuri de infectare au fost diagnosticate in intreaga lume. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (436.217), apoi in Brazilia (222.666), Mexic (155.145), de India (154.010) si Regatul Unit (103.126). The post Numarul victimelor pandemiei de coronavirus a trecut de 2 milioane appeared first on Puterea.ro .