Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au murit in statul Carolina de Nord, iar o alta si-a pierdut viata in Carolina de Sud, dupa ce uraganul Florence a adus precipitatii record, provocand inundatii si numeroase pene de curent in multe zone, informeaza agentia The Associated Press.

- Cel putin 98.000 de locuinte din Carolina de Nord, Virginia si Carolina de Sud au ramas joi fara curent electric, din cauza uraganului Florence care se apropie de continent, incadrat de catre meteorologi la categoria doi, relateaza BBC si Reuters.

- Cel putin 98.000 de locuinte din Carolina de Nord, Virginia si Carolina de Sud au ramas joi fara curent electric, din cauza uraganului Florence care se apropie de continent, incadrat de catre meteorologi la categoria doi, relateaza BBC si Reuters.

- 'Plecati acum!' - autoritatile au lansat acest cuvant de ordine pentru a-i convinge pe cei recalcitranti sa se indeparteze de coasta de est, unde se fac pregatiri febrile in asteptarea uraganului Florence care se prevede sa loveasca joi Statele Unite; intre timp patru state americane au declarat…

- Peste un milion de persoane din statul Carolina de Sud au fost evacuate luni, din cauza apropierii uraganului Florence, care va afecta și statele Carolina de Nord și Virginia, unde autoritațile au declarat stare de urgența, relateaza BBC, citat de Mediafax.

- Peste un milion de persoane din statul Carolina de Sud au fost evacuate luni, din cauza apropierii uraganului Florence, care va afecta si statele Carolina de Nord si Virginia, unde autoritatile au declarat stare de urgenta, relateaza BBC.

- Furtuna tropicala Florence este asteptata sa se transforme intr-un "uragan major si periculos" pana luni, pe masura ce se apropie de Caraibe si de coasta estica a Statelor Unite, indica previziuni meteorologice, citate de DPA. Furtuna va afecta Insulele Bermude si Bahamas marti si miercuri,…

- BMW va mari incepand de luni preturile a doua SUV-uri fabricate in Statele Unite si comercializate pe piata chineza, pentru a lua in considerare costul suplimentar al tarifelor impuse importurilor de automobile de catre autoritatile din China, cea mai mare piata auto din lume. Producatorul…