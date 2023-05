Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca, de la 1 iunie, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara - TPBI va suplimenta numarul vehiculelor pe 33 linii urbane si metropolitane, linii care fac legatura intre Bucuresti si localitatile limitrofe.„De la 1 iunie, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara…

- Presedinta Asociatiei Peisagistilor din Romania, Diana Culescu, spune ca palmierii pe care primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, i-a plantat in Piața Unirii, punandu-l in conflict cu primarul general Nicușor Dan, au șanse reduse sa reziste, oferind in acest sens exemplul arborilor plantati…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca sunt probleme cu apa calda in Bucuresti deoarece doua din cele 4 CET-uri se afla in revizie si ca recent a mai aparut o avarie, dar care va fi rezolvata in cel mult doua zile. Nicusor Dan a adaugat ca iarna care tocmai a trecut a fost mai bine…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, sambata, ca a fost desemnat castigatorul procedurii de achizitie pentru realizarea Studiului de fezabilitate aferent Drumului Radial 4.”A fost desemnat castigatorul procedurii de achizitie pentru realizarea Studiului de fezabilitate aferent Drumului…

- ”Suntem in termen. S-a finalizat montarea tablierului metalic. Conform graficului, la inceputul acestei toamne o sa se circule pe pod si, incepand de sambata, o sa circule tramvaiul, o sa se reia circulatia tramvaiului”, a anuntat, miercuri, arimarul general al Capitalei,. Nicusor Dan, intr-o conferinta…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunta, marti, ca se reia licitatia pentru reabilitarea liniilor de tramvai pe patru loturi, unde nu s-au prezentat ofertanti.”Vom relua licitatia pentru reabilitarea liniilor de tramvai unde nu s-au prezentat ofertanti. Am lansat in consultare publica…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca proiecte culturale incluzive si sociale sunt eligibile in premiera pentru bugetare participativa printr-un program derulat de Arcub, care pot fi inscrise pana pe 21 aprilie, ora 17,00, bugetul disponibil fiind de 4,11 milioane lei."Editia din…

- Dupa seismele din Turcia, dar și dupa cele din Oltenia- Gorj a revenit in actualitate, mai mult ca oricand, chestiunea cladirilor cu risc seismic, unele dintre ele incadrate in categoria celor cu „bulina”, cum mai sunt ele cunoscute in spațiul public. E lesne de ințeles de ce e nevoie de masuri pentru…