Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a vizitat marți, 19 ianuaie, centrul de vaccinare de la Romexpo. Dupa vizita, șeful statului a declarat ca este mulțumit de organizare și ca este bucuros sa observe o schimbare de atitudine in ceea ce privește intenția romanilor de a se vaccina. „Am vizitat cel mai mare centru…

- O avarie majora s-a produs la rețeaua primara de alimentare cu agent termic a CET Sud din Capitala. Turiștilor li se pregatește O MARE SURPRIZA! MAMAIA va arata mult schimbata Mai mulți bucureșteni au transmis Digi24 ca nu au apa calda și caldura. Pe site-ul companiei municipale Termoenergetica…

- Statiunile balneare nu au dus lipsa de turisti in preajma sarbatorilor de iarna. Apele termale au fost alegerea romanilor, care, spre deosebire de alti ani, au decis sa isi petreaca Craciunul in tara

- 59,8% dintre turiștii nerezidenți au venit in Romania in principal in scop de afaceri, inclusiv pentru a participa la congrese, conferinte, cursuri, targuri si expozitii. Cheltuielile acestora au reprezentat 60,3% din total.In perioada menționata, 40,2% dintre turistii nerezidenti sositi in țara noastra…

- In luna iulie anul 2012, Crin Antonescu a preluat mandatul de presedinte interimar al Romaniei, dupa ce magistratii CCR au decis ca a fost respectata procedura de suspendare a președintelui Traian Basescu. La acea data, Crin Antonescu era președintele Senatului. Potrivit Constituției Romaniei, președintele…

- Cum poti afla cine ti-a vizualizat profilul? Chiar daca oficial se spune ca nu ai putea avea acces la astfel de informatii confidentiale, exista totusi o modalitate de a afla care au fost cei care ti-au vizitat profilul in ultimele zile. Conform site-ului Science 2.0 este suficient sa apesi tasta F5…

- Ambasadorul Republicii Kazahstan in Romania, Excelența Sa Nurbakh Rustemov, a vizitat ieri Craiova unde s-a intanit cu prefectul de Dolj, Nicusor Rosca si cu presedintele Consiliului Judetean Dolj, Cosmin Vasile. Intalnirea a avut loc in Palatul Administrativ din Craiova, prilej cu care au fost reiterate…

- Romania a inregistrat cea mai mare scadere a sosirilor de turisti straini din Uniunea Europeana, inregistrand o diminuare de 90% a noptilor petrecute de straini in unitatile de cazare in luna iulie a acestui an comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, conform datelor Eurostat. Multe dintre tarile…