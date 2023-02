Numărul tranzacțiilor cu locuințe a scăzut puternic în ultimele luni în Capitală Numarul tranzacțiilor cu proprietați imobiliare, pe segmentul rezidențial din București, a scazut cu 30-35% in ultimele luni, insa deprecierea imobilelor nu a fost mai mare de 4%, arata datele 24 REAL, o companie de consultanța imobiliara, specializata pe piața din Capitala. Potrivit specialiștilor 24 REAL, cererea de spații rezidențiale a fost afectata puternic la debutul razboiului din Ucraina, cand, in primul trimestru din 2022, tranzacțiile au stagnat. „La debutul razboiului din Ucraina, de la inceputul anului trecut, s-a creat o incertitudine pe piața, la nivel regional, iar in primele luni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

