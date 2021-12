Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica a anunțat sambata ca a luat masuri pentru alocarea in termen de trei zile a unui numar mare de cazuri confirmate cu COVID-19 care nu au fost inca alocate judetelor unde a avut loc infectare, informeaza Agerpres.Ministerul Sanatatii a informat ca aceasta situație…

- Cifrele de vaccinare pentru ultimele 24 de ore sunt descurajante: aproximativ 6.000 de romani au ales sa se vaccineze anti-COVID-19 cu prima doza. Restul, pana la peste 30.000 de persoane vaccinate o reprezinta cei care și-au incheiat schema de vaccinare cu rapelul sau doza BOOSTER, potrivit bilanțului…

- Bilanț 24 noiembrie – evidența persoanelor vaccinate impotriva COVID-191. Persoane vaccinate in ultimele 24 de ore: 66.171;2. Persoane vaccinate cu prima doza in ultimele 24 de ore: 16.807;3. Total persoane vaccinate: 7.668.218;4. Persoane vaccinate cu schema completa: 7.283.706;5. Persoane vaccinate…

- sursa foto: Facebook/ RO Vaccinare 15.037 de cazuri noi de COVID și 252 de decese au fost raportate in ultimele 24 de ore, reprezentand recorduri absolute de la inceputul pandemiei. Institutul Național de Sanatate Publica estima ca pragul de 15.000 de cazuri va fi atins abia la finalul lunii octombrie.…

- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin impotriva Covid-19 va incepe in Romania in 28 septembrie, a anunțat miercuri pemierul Florin Cițu. Potrivit premierului, decizia a fost luata miercuri in ședința CNCAV, la cae au participat membrii Comitetului, alaturi de repezentanții instituțiilor implicate…