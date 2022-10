Stiri pe aceeasi tema

- Farmacia Sociala a anuntat, joi, ca este aproape in imposibilitatea de a mai sustine medicatia gratuita pentru refugiatii ucraineni si a facut apel la solidaritatea cetatenilor, mai ales ca de la inceputul conflictului armat din Ucraina a ajutat cu medicamente gratuite peste 300 de pacienti ucraineni.…

- Biserica Ortodoxa Romana este implicata in ajutorarea celor loviți de razboiul din Ucraina, periodic sprijinul fiind marcat prin diverse donații. Iar Parohia Fundeni din Campulung s-a manifestat, din nou, cu receptivitate deosebita, cunoscut fiind faptul ca in ultimii anii colectele organizate de aceasta…

- In data de 28.09.2022, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 162.600 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 45.000 de mijloace de transport.Potrivit unui comunicat al Politiei…

- Britanicul Tony Garnett, care și-a parasit soția și cei doi copii pentru Sofia Karkadim , 27 de ani, a rupt relația cu refugiata sosita din Ucraina, relateaza Daily Mail . Potrivit declarațiilor agentului de securitate, femeia ar avea probleme cu alcoolul, accese de furie necontrolata și nu se ințelegea…

- Cererea de interventie in favoarea Ucrainei impotriva Rusiei Sala de ședințe CEDO. Foto: Wikipedia. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România a depus azi, la Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO, cererea de interventie în favoarea Ucrainei împotriva Rusiei. Cauza,…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.372 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, in ultimele 24 de ore fiind depusa o singura cerere de azil in tara noastra de catre un cetatean ucrainean, a informat duminica un comunicat al MAI. Refugiatii ucraineni in Romania beneficiaza de toate…

- Numarul cetațenilor ucraineni cu contracte de munca in Romania a ajuns la aproape 6.500, spune ministrul Muncii, Marius Budai. Peste 4.000 de contracte au fost inregistrate dupa inceperea razboiului. Cele mai multe sunt in industria prelucratoare, urmata de construcții, hoteluri și restaurante și comerț.…

- O echipa comuna a finalizat cu succes inspectiile la prima nava incarcata cu cereale din Ucraina destinate exportului de la inceputul agresiunii militare ruse in februarie, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, conform AFP si DPA, informeaza Agerpres.