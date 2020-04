Stiri pe aceeasi tema

- Avem, din nou, vești proaste de la autoritați. Dupa 3 zile in care in Caraș-Severin nu a fost raportat niciun caz nou de infectare cu coronavirus, DSP a anunțat, astazi, ca numarul total al carașenilor confirmați cu COVID-19 a crescut la 77. Potrivit datelor oficiale furnizate de Direcția de Sanatate…

- 523 de noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate oficial in ultimele 24 de ore in țara noastra. 10 dintre acestea sunt in Caraș-Severin. La nivel național, numarul total al cazurilor de infectare cu coronavirus se apropie de 6.000. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, numarul total al cazurilor…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni ca 333 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in Romania, numarul total al persoanelor infectate ajungand la 6.633. Potrivit GCS, pana luni au fost...

- Virusul ucigaș din China continua sa faca din ce in ce mai multe victime. 593 de cazuri de infectare cu coronavirus sunt in Suceava. Este primul oraș intrat in carantina. In total, in Romania au fost inregistrate 2.109 cazuri confirmate de COVID-19.

- Numarul deceselor din Italia cauzate de noul coronavirus a sporit cu 756 in ultimele 24 de ore, ajungand la 10.779, a anuntat duminica seara Agentia italiana pentru Protectie Civila, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . In Italia s-au inregistrat pana acum o treime din numarul total de decese cauzate…

- Numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns in Romania la 222, dupa ce alte 33 de cazuri au fost confirmate in ultimele ore. In total, marti au fost confirmate un numar record de 49 de cazuri noi. 26 de cazuri sunt din Bucuresti, iar 22 sunt contacti directi ai politistului internat…

- Inca 19 cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania, astfel ca bilanțul total ajunge la 158. The post Coronavirus in Romania: Inca 19 cazuri de infectare au fost confirmate. Bilanțul total ajunge la 158 appeared first on NewsBV .

- Autoritațile au confirmat apariția a doua noi cazuri de coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba de o femeie de 73 de ani din Buzau și un barbat de 60 de ani din București. Numarul pacienților romani infectați cu coronavirus a ajuns la 17.