In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost vaccinate impotriva coronavirusului 1.586 de cadre medicale. Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 13.242, conform cifrelor transmite de Comitetul național de coordonare a vaccinarii (CNCAV). Conform sursei citate, la inceputul campaniei de vaccinare, s-au inregistrat 27 de reacții adverse comune și minore, dintre care una raportata in ultimele 24 de ore. Comitetul national pentru vaccinare precizeaza in raportarea de sambata ca, „potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul…