Numărul TESTELOR de coronavirus a SCĂZUT cu aproape 50% în 24 de ore Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 2.366.178 de teste. Dintre acestea 13.528 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 7.909 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.619 la cerere. Citește și: Ludovic Orban a ajuns la urne: premierul sta la COADA, un tanar in SCAUN CU ROTILE i s-a plans de condiții Pe teritoriul Romaniei, 10.058 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 7.200 de persoane se afla in izolare instituționalizata. De asemenea, 24.602 persoane se afla in carantina la domiciliu, iar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

