Numărul tentativelor de sinucidere în rândul adolescentelor a crescut masiv în timpul pandemiei, în Statele Unite Vizitele la camerele de urgenta pentru tentativa de sinucidere s-au înmultit semnificativ în rândul adolescentilor în timpul pandemiei în SUA, în special printre fete, conform unor date publicate vineri de autoritatile sanitare ale tarii, care evidențiaza din nou impactul psihologic al crizei sanitare asupra acestei categorii de vârsta, relateaza AFP.

