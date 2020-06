Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 16 fotbaliști de la echipa braziliana Vasco Da Gama au fost testați pozitiv pentru coronavirus. Asta in condițiile in care trei coechipieri de-ai lor s-au vindecat de Covid-19 și au revenit la antrenamente, noteaza sport.sky.it.”Jucatorii care au avut rezultate pozitive vor fi monitorizati…

- Prefectura Suceava a transmis ca potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in judet a crescut din nou numarul sucevenilor care s-au vindecat de coronavirus. In cursul zilei de astazi numarul acestora a ajuns la 2.165 de persoane, in conditiile in care vineri erau 2.125 de cazuri. De…

- Nu mai puțin de 2.124 de persoane din județul Suceava, din cei 3.455 care au fost infectați cu noul coronavirus s-au vindecat pana in momentul de fața de aceasta boala. Prefectura Suceava a transmis astazi, potricit situației intocmita de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului…

- Prefectura Suceava a transmis ca un mai putin de 45 de persoane din judet au fost declarate vindicate de noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Potrivit unui comunicat oficial al Prefecturii, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Suceava, sambata, in județul Suceava mai ...

- Un numar de 31 de calugari de la Manastirea Putna au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus. Potrivit autoritatilor sucevene, in total au fost testate cateva zeci de persoane la Manastirea Putna, iar 31 dintre acestea au fost depistate…

- Nu mai putin de 50 de suceveni s-au vindecat de coronavirus in ultimele 24 de ore. Conform situației repartizarii cazurilor confirmate COVID 19 pana la data de 11 mai 2020 și a celor ramase in evoluție pana la aceasta data, intocmita de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului…

- Președintele Consiliului Județean Suceava s-a vindecat de noul coronavirus și incepand de vineri și-a reluat activitatea la conducerea acestei instituții. Gheorghe Flutur a anunțat ca in cursul zilei de joi a fost informat de Direcția de Sanatate Publica Suceava ca rezultatele ultimelor doua teste ...

- Un nou caz de infectie cu noul coronavirus a fost confirmat in judetul Suceava. Este vorba despre un barbat tanar, in varsta de 35 de ani, fara istoric de calatorie in strainatate. Directia de Sanatate Publica Suceava a anuntat ca in momentul de fata numarul cazurilor de infectie din judet sunt de cinci.…