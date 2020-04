Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a transmis ca numarul sucevenilor care s-au vindecat de noul coronavirus este in crestere. Potrivit raportarii de astazi, in judetul Suceava au fost declarate vindecate 367 de persoane, iar alte 897 de persoane au fost externate in spital. Comparativ cu raportarea de sambata, numarul…

- Inca doi suceveni s-au vindecat dupa ce au fost infectati cu noul Covid-19. Prefectura Suceava a transmis astazi in in momentul de fata in judet sunt 156 de persoane care au fost declarate vindecate de coronavirus. Duminica eru 154 de persoane videcate. De asemenea, 672 de persoane care sunt infectate…

- In doar o singura zi numarul sucevenilor care s-au vindecat de noul coronavirus a crescut cu aproape 70. Potrivit unei informari transmise de Prefectura Suceava, in momentul de fața in județul Suceava au fost declarați vindecați 154 de pacienți care au fost tratați dupa ce s-au infectat cu noul ...

- Numarul de persoane din județul Suceava care s-au vindecat de COVID-19 este la fel de incert ca și numarul de suceveni confirmați pozitiv. Marți, Prefectura Suceava a informat, printr-un comunicat de presa, ca pana acum 72 de persoane din județul Suceava au fost declarate vindecate de COVID-19, cu ...

- Prefectura Suceava a transmis ca 338 de suceveni care au noul coronavirus au fost externați pentru a urma tratamentul in carantina. Potrivit aceleiași surse, pana in momentul de fața un mai puțin de 70 de suceveni care au fost infectati cu Covid-19 s-au vindecat deja. De precizat ca astazi, la nivelul…

- Nu mai puțin de 246 de suceveni care sunt infectați cu noul coronavirus au fost externați din unitațile spitalicesti sucevene. Prefectura Suceava a anunțat ca alți 24 de suceveni s-au vindecat deja dupa ce au fost infectați cu Covid-19. In ceea ce-i privește pe cei 246 de suceveni externați, pentru…

- Un numar de 181 de cadre medicale din judet infectate cu noul coronavirus au fost raportate, luni, Institutului National de Sanatate Publica (INSP), ceea ce reprezinta peste 60% din numarul total de astfel de cazuri inregistrat la nivel national, informeaza un comunicat de presa transmis de Prefectura…

- Un dosar penal si amenzi contraventionale in valoare totala de peste 400.000 de lei - este bilantul actiunilor desfasurate in judet de politisti, jandarmi si militari in contextul Starii de Urgenta, instituita din cauza evolutiei COVID-19.Prefectura Suceava a transmis ca, duminica, in scopul…