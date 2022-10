Stiri pe aceeasi tema

- O nava incarcata cu ajutoare umanitare din Franța pentru Ucraina, a sosit miercuri, 5 octombrie 2022, in Portul Constanța Sud-Agigea. Bunurile vor fi transportate catre hub-ul umanitar din Suceava. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, nava franceza incarcata cu ajutoare pentru…

- 51 de copii ucraineni sunt asteptati astazi la un centru din Suceava, pentru a fi cat mai departe de razboi. Copiii sunt din Kiev, din familii vulnerabile, iar unii dintre ei au parintii pe front. Vor fi primiti la Centrul rezidential Casa Libertatii din Veresti, cu ajutorul asociatiei Fight for Freedom.…

- Zeci de elevi ucraineni au fost inclusi in sistemul de invatamant din Botosani, incepand cu noul an scolar, care a debutat luni, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Botosani, Irina Telisca. Potrivit sursei citate, inscrierea copiilor din Ucraina a fost…

- Romania a primit o prima transa din ajutorul acordat de Uniunea Europeana pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu cazarea si masa refugiatilor din Ucraina, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca, aflat la Suceava.

- Inca de la inceputul conflictului din Ucraina, Asociația Institutul Bucovina a reușit sa ofere peste 900 de servicii suport refugiaților care s-au stabilit in județul Suceava, in special celor din categoria mame, copii și persoane aflate in situații vulnerabile.De asemenea, in aceasta luna, o ...

- Peste 70- dintre copiii ucraineni care beneficiaza de statutul de protectie temporara au varsta mai mica de 14 ani, potrivit informatiilor Eurostat, in toate statele membre ale Uniunii Europene care gazduiesc persoane din Ucraina. Romania se afla pe locul al doilea, cu un numar de 10.360 de persoane,…

- Prefectul județului Cluj, Irina Munteanu, a discutat, luni, cu inspectorul general al IȘJ Cluj, Marinela Marc, despre noile reglementari care urmeaza sa intre in vigoare in urmatorul an școlar, precum și situația copiilor ucraineni.