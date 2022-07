Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi a participat in intervalul 24 – 25 iunie la lucrarile Consortiului Universitatilor de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara si de Stiintele Vietii din Romania.Presedintia consortiului a fost preluata de catre USV Iasi,…

- Facultatea de Horticultura a Universitații de Științele Vieții„Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), propune pasionaților de vin și iubitorilor de peisagistica, o serie de workshop-uri, menitesa transmita informații, sa formeze deprinderi și in același timp, sase relaxeze și sa incante participanții.…

- In data de 28 mai 2022, Facultatea de Științe Economice din cadrul Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau, in colaborare cu Liceul „Vasile Conta” Tirgu Neamt, Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu” Focsani, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Studenții Facultații de Agricultura, din cadrul Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, vor avea parte de o serie de prelegeri susținute de importați reprezentați din agribusiness menite sa-i conecteze cu aspectele practice din mediul privat. Astfel, maine, 10 mai 2022,…

- Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași i-a fost acordat, la sfarșitul lunii trecute de catre Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM) brevetul cu titlul: „Echipament de plantare automata a rasadurilor cu ghiveci nutritiv”, avandul ca inventator pe Virgil Vlahidis,…

- In anul universitar care va incepe din octombrie 2022, Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" isi propune sa creasca numarul programelor de studiu in limba engleza pentru studentii straini. Conform rectorului, prof.dr. Gerard Jitareanu, in momentul de fata numarul studentilor straini…

- Facultatea de Agricultura, din cadrul Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iași), va organiza pentru studenți, cadre didactice, masteranzi și doctoranzi un workshop cu reprezentanți ai unei firme care, de peste 60 de ani, cerceteaza modalitatile de inovare si de furnizare…

- Unii studenti ai Universitatii de Stiintele Vietii ”Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV Iasi) au ales teme inedite pentru lucrarile lor de diploma, precum crenvursti de pui cu telina sau pastrama de vita injectata cu ulei de rapita si pudra de lucerna. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…