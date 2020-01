Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 885 de persoane din Uniunea Europeana au murit si 760 au fost grav ranite in 2018 in accidente feroviare (fara a include sinuciderile), cele mai multe inregistrandu-se in Germania, Polonia, Ungaria si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Cresterea salariilor in Marea Britanie a incetinit in perioada septembrie-noiembrie 2019, in timp ce rata somajului s-a mentinut la cel mai redus nivel din ianuarie 1975, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC si Reuters, potrivit Agerpres. Numarul somerilor…

- Pentru a evita o criza demografica, China si-a relaxat in 2016 politica de limitare a nasterilor (cunoscuta sub numele de 'politica unui singur copil'), permitand cuplurilor sa aiba si doi copii. Insa masura nu a avut efectul scontat.In 2019, rata natalitatii a fost de doar 10,48 nasteri…

- Cantitatea de hrana necesara pentru a hrani populatia lumii pana la sfarsitul secolului ar putea creste cu aproape 80 de procente, sugereaza un studiu citat luni de BBC. Potrivit unei echipe de cercetatori din Germania, o tendinta de crestere a indicelui de masa corporala (IMC) este cea care determina…

- Mii de solicitanti de azil care traiesc in Germania au fost deja expulzati sau au parasit voluntar tara inainte de a reveni si a aplica din nou, potrivit unor informatii publicate de ziarul Welt am Sonntag, relateaza dpa, citata de AGERPRES.La 30 octombrie 2019, in Germania erau 4.916 solicitanti…

- Cea mai mare economie a Europei a evitat recesiunea, dar economia se redreseaza greu. Industria continua sa scada Increderea investitorilor germani a crescut in noiembrie, iar cea mai mare economie europeana este in grafic pentru a inregistra un avans de 0,2% in trimestrul patru din 2019. Potrivit…

- Lungmetrajul „Frozen 2“ a debutat in box office-ul nord-american de weekend cu incasari de 127 de milioane de dolari, stabilind un record pentru o animatie lansata in luna noiembrie. In Romania, filmul Disney a avut al doilea cel mai bun weekend de debut al anului dupa „Razbunatorii: Sfarsitul jocului“.

- Germania a evitat recesiunea in trimestrul trei din 2019, datorita cererii interne solide, a anuntat joi Peter Altmaier, ministrul Economiei, care a avertizat ca evolutiile economice raman fragile, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres "Nu suntem in recesiune tehnica dar cifrele privind cresterea…