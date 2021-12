Stiri pe aceeasi tema

- Concertul de la Viena va avea public redus din cauza pandemiei, a anunțat Filarmonica din Viena. Este vorba de Concertul de Anul Nou, care are loc, prin tradiție, in ziua de 1 ianuarie a fiecarui an. Concertul se transmite in direct la foarte multe posturi de televiziune, dar foarte multa lume dorește…

- Masurile suplimentare vin in contextul in care țara incearca sa evite un nou val de infectari, care ar putea fi provocat de varianta Omicron.Noile restricții au atras nemulțumirea oamenilor, care au ieșit in numar mare in strada pentru a cere Guvernului sa nu inchida sectorul cultural.Unele cinematografe…

- Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, a anuntat luni seara anularea festivitatilor prevazute in capitala Marii Britanii de Anul Nou, in fata cresterii drastice a cazurilor variantei extrem de contagioase Omicron, scrie AFP.

- Guvernul Olandei a anunțat ca țara va intra intr-un lockdown strict pana la jumatatea lui ianuarie, ca urmare a raspandirii variantei Omicron, relateaza BBC. Conform premierului Mark Rutte, restricțiile care erau „inevitabile” includ inchiderea completa a tuturor magazinelor ne-esențiale, a școlilor,…

