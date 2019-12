Stiri pe aceeasi tema

- Animalele si plantele salbatice, deja confruntate cu numeroase amenintari, trebuie sa faca fata si modificarilor climatice, a avertizat Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (UICN) cu ocazia unei actualizari a Listei rosii a speciilor amenintate cu disparitia de pe Terra, indemnand totodata…

- Christoph Zeller este singurul miliardar din Liechtenstein. Averea lui, facuta in industria dentara, se ridica la 3,1 miliarde de dolari, ceea ce reprezinta jumatate din PIB-ul micului principat european cu o populatie de 38.547 de locuitori. Miliardarul in varsta de 62 de ani este fostul…

- Primele exemplare hibride maimuța-porc au fost realizate in China, cercetatorii incercand sa foloseasca informațiile obținute in dezvoltarea unei tehnologii de creștere a unor organe umane pentru transplant, arata The Independent. Oamenii de știința chinezi obținut doi purcei care au trait o singura…

- Din ce in ce mai multe guverne concep politici de sanatate pentru protejarea cetatenilor de schimbarile climatice, insa majoritatea acestor planuri nu dispun de finantare, conform unei analize realizate la nivel global de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata marti de DPA. Agentia Organizatiei…

- Un antreprenor chinez, fondatorul producatorului de smartphone-uri Smartisan și un critic vocal al companiei Apple, a fost inclus pe o lista neagra oficiala a datornicilor, transmite publicația Cult of Mac, potrivit MEDIAFAX.Luo Yonghao, fondatorul Smartisan Technology, nu mai are voie sa…

- Macron, insotit de o numeroasa delegatie de oameni de afaceri, va fi prezent marti la Targul de importuri de la Shanghai, ce va fi inaugurat in aceeasi zi de presedintele chinez Xi Jinping. Franta face parte in acest an dintre invitatii de onoare la eveniment, desfasurat intr-un context de razboi…

- Milioane de demonstranti au iesit anul acesta pe strazile din Hong Kong, cerand democratie in fosta colonie britanica, revenita sub autoritatea Beijingului in 1997. O mica parte dintre protestatari au cerut si independenta fata de China, remarca Reuters, citeaza Agerpres. Adunarea din Hong…

- Conceptul electric Audi Q4 e-tron va primi o versiune de serie pana la sfarșitul anului 2020, acesta fiind doar primul dintr-o serie de modele electrice pregatite de constructorul german. Audi pregatește mai multe modele bazate pe platforma MEB a grupului VW. Cel puțin 3 modele vor fi lansate in curand…