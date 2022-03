Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de business-uri din Romania care utilizeaza tehnologia cloud trebuie sa creasca cu 62 puncte procentuale pentru atingerea obiectivului asumat pentru Deceniul Digital stabilit de Comisia Europeana, arata un nou raport publicat astazi, intitulat “ Progresul catre ambiția UE privind Deceniul Digital…

- Romania este „in calendar” cu indeplinirea tintelor asumate in Planul National de Redresare si Rezilienta pana la data de 31 martie, a declarat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, care a subliniat ca prima cerere de plata care va fi depusa in luna mai are legatura…

- Comisia Europeana si-a majorat semnificativ prognoza de inflatie pentru acest an in cazul Romaniei, de la 4% cat estima in noiembrie anul trecut, pana la 5,3%, conform previziunilor economice de iarna, publicate joi, 11 februarie, scrie Agerpres. In 2021, rata medie a inflatiei in țara noastra a fost…

- „Este un scenariu care a fost luat in calcul. In toate tarile, in acest moment, se fac ajustari. Romania este victima propriului succes, ca sa zic asa, pentru ca am crescut mult mai rapid decat era estimat in PNRR si atunci, bineinteles, ca sumele sunt ajustate. Sumele erau prezentate la un PIB. Nu…

- Pensiile speciale - sau cele numite speciale, pentru ca probabil ca sunteti de acord ca pensiile militarilor nu sunt neaparat pensii speciale - sunt in responsabilitatea fiecarui ministru si in spatiul public a fost aceasta discutie ca ministrii responsabili sa vina si sa argumenteze. In acest moment,…

- “In data de 18.01.2022, Ungaria a a notificat Comisia Europeana cu privire la aparitia unui focar primar de gripa aviara inalt patogena, subtipul H5N1, situat la mai putin de 10 km de granita de vest a Romaniei. Focarul a fost confirmat intr-o ferma comerciala de rate, situata langa localitatea Csengerujfalu…

- Taxe și impozite in 2022. Ministrul Finanțelor: „Este exclus sa creasca taxele, altele decat cele care erau programate” Taxe și impozite in 2022. Ministrul Finanțelor: „Este exclus sa creasca taxele, altele decat cele care erau programate” Adrian Caciu, ministrul de finanțe, a declarat, in cursul serii…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a declarat luni seara, la B1TV , ca pentru acest an nu exista niciun fel de discutie despre cresterea taxelor, dar va exista o analiza pe regimul fiscal. „In 2022 este exclus sa creasca taxele, altele decat cele care erau programate. Dupa cum știți accizele sunt in…