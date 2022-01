Numărul șomerilor români a crescut halucinant la aproape jumătate de milion de persoane Numarul șomerilor din Romania a ajuns, in luna noiembrie a anului trecut, la 432.000 de persoane, in creștere cu 8.000 fața de luna anterioara, potrivit estimarilor publicate de Institutul Național de Statistica. Numarul somerilor in varsta de 15-74 de ani estimat pentru luna noiembrie este de 432.000 de persoane, in crestere cu 8.000 de persoane fata de numarul de someri din luna precedenta, dar in scadere fata de luna noiembrie a anului 2020, cand au fost inregistrati 517.000 de someri, releva datele publicate de Institutul Național de Statistica (INS). Pe sexe, rata somajului la barbati in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare numar de decese de la inceputul pandemiei s-a inregistrat in Romania in octombrie 2021. Numarul persoanelor decedate a fost de 2,9 ori mai mare decat cel al nascutilor, inregistrandu-se cel mai mare spor negativ din ultimele 20 de luni. In octombrie 2021, comparativ cu septembrie 2021,…

- Cel mai mare numar de decese de la inceputul pandemiei s-a inregistrat in Romania in octombrie 2021. Numarul persoanelor decedate a fost de 2,9 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, inregistrandu-se cel mai mare spor negativ din ultimele 20 de luni. In octombrie 2021, comparativ cu septembrie 2021,…