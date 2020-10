Numărul școlilor în scenariul roșu a crescut vertiginos după organizarea alegerilor locale Numarul școlilor intrate in scenariul roșu, in Romania, a crescut vertiginos chiar dupa organizarea alegerilor locale, fiind de aproape șase ori mai mare decat inaintea scrutinului. Ministerul Educatiei anunta, marti, ca 1.889 de unitati de invatamant functioneaza in scenariul rosu, avand cursuri exclusiv online. In 284 de unitati sunt inregistrate mai multe cazuri de coronavirus, […] The post Numarul școlilor in scenariul roșu a crescut vertiginos dupa organizarea alegerilor locale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

