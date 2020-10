Numărul școlilor care fac exclusiv cursuri online a crescut de aproape 4 ori de la începerea noului an școlar Alte 110 școli din Romania au intrat in scenariul roșu, in ultimele 24 de ore, astfel ca, in acest moment, cursurile se desfașoara exclusiv online in 1.040 de unitați de invațamant. Numarul școlilor care au intrat in scenariul roșu a crescut de aproape 4 ori fața de prima zi a noului an școlar – 14 […] The post Numarul școlilor care fac exclusiv cursuri online a crescut de aproape 4 ori de la inceperea noului an școlar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

