- In Romania, au fost confirmate, in ultima zi, 3.938 de cazuri noi de coronavirus, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica . Acest numar de infecții noi a fost inregistrat dupa 15.953 de teste. In ultimele 24 de ore au fost raportate și 74 de decese asociate cu Covid-19. In județul…

- 6171 de cazuri noi de COVID au fost inregistrate in ultimele 24 de ore din 25.185 de teste. Alte 204 decese au fost raportate, dintre care doi tineri de sub 30 de ani, iar 1255 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. La nivelul județului Constanța au fost raportate alte 278 cazuri noi și o…

- Duminica, laboratoarele COVID din județ NU lucreaza. Astfel, nu au raportate cazuri noi depistate in ultimele 24 de ore. Totuși, doi bistrițeni au decedat, in contextul pandemiei. Iar noua bistrițeni au ales sa se externeze, deși nu au fost declarați vindecați. Nu se fac teste pentru depistarea COVID…

- 274 persoane au fost depistate pozitive de COVID-19 în ultimele 24 de ore. Rata de infectare a coborât la 5,1 în județul Cluj. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: - În ultimele 24 de ore, 274 persoane…

- În județul Cluj s-au înregistrat 198 de cazuri COVID-19 în ultimele 24 de ore, iar rata de incidența este de 5,55 la mia de locuitori. Numarul total de teste este de 695, dintre care 70 au fost efectuate la cerere, iar 625 diagnostic grupe de risc.…

- Prefectul Clujului a anunțat ca în ultimele 24 de ore au fost testate 1.671 de persoane pentru COVID-19, fiind depistate pozitiv 402. - În ultimele 24 de ore, 402 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj -Total numar de teste 1.671 , din care 570 teste…

- Din trei teste de coronavirus efectuate in ultimele 24 de ore in Timiș, unul a fost pozitiv. Direcția de Sanatate Publica raporteaza 315 noi infecții, dupa efectuarea a 912 teste. Au murit, in Timiș, in ultimele 24 de ore, șapte persoane care aveau Covid-19.

- Astazi au fost raportate 586 cazuri noi de COVID-19 la Cluj, iar incidența a crescut la 7,3 infectari la mia de locuitori. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: - În ultimele 24 de ore, 586 persoane au…