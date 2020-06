Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la Berlin face precizari despre un nou focar de coronavirus izbucnit in randul muncitorilor romani din Germania."In contextul informațiilor aparute in mass-media locala referitoare la depistarea unor cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV2 intr-un complex de imobile din…

- Un focar de coronavirus a fost depistat in comunitatea de romani din Magdeburg, oraș situat la 150 de kilometri de Berlin. Un roman de acolo a murit și alți 37 s-au imbolnavit, a anunțat Ministerul de Externe de la București.

- Autoritațile locale germane nu au notificat ambasada cu privire la infectarea cu SARS-CoV2 a cinci cetațeni romani, minori, elevi ai unei școli din districtul Spandau, Berlin, iar la nivelul misiunii diplomatice nu au fost recepționate solicitari de asistența consulara, anunța MAE.Ministerul…

- Rareș Bogdan pune degetul pe rana: ” Violeta Alexandru sa nu evite adevaratele probleme ale romanilor din Germania”. Rugamintea europarlamentarului a ramas fara ecou. Situația a devenit atat de presanta incat pastori locali și cetațeni germani s-au alaturat protestului. Punctul declanșator al conflictului…

- Reprezentanții MAE au spus ca numarul romanilor infectați este in curs de verificare, potrivit Digi24. Citește și: Muncitori sezonieri romani, umiliți pe plantatiile din Germania. Autoritatile romane trimit o aeronava pentru a-i aduce in tara Conform presei germane, ar fi vorba despre…

- Germania a consolidat supravegherea activitații din abatoarele sale, prin interzicerea subcontractarii care permite utilizarea masiva a lucratorilor detașați din Europa de Est, dupa o serie de cazuri de coronavirus în aceste unitați, potrivit AFP. "De la 1 ianuarie 2021, sacrificarea…

- 200 dintre cei 300 de angajati infectati cu noul coronavirus la un abator din Germania sunt romani. Patronul spune ca de vina pentru numarul mare de cazuri ar fi sociabilitatea romanilor. Publicatii din Germania precum „Der Spiegel“ au scris despre cei 200 de romani infectati cu noul coronavirus care…

- Potrivit prim vicepresedintelui PNL, romanul i-a cerut ajutorul spunandu-i ca 300 dintre muncitori sunt infectați cu coronavirus și nu primesc asistența. "Am primit un telefon in urma cu cateva minute de la un roman plecat la munca in Germania, la o ferma din Pforsheim, langa Stuttgart. La…