Numărul românilor decedați de COVID în diaspora, 2% din cei morți în țară O statistica interesanta se inregistreaza in cazul deceselor din cauza COVID, in randul romanilor, in țara și in afara granițelor. Spre deosebire de Romania, in afara granițelor, in diaspora, foarte puțini concetațeni au murit din cauza COVID. Daca in țara noastra se inregistreaza, la aceasta ora, incepand cu luna martie, un total de 7.153 de […] The post Numarul romanilor decedați de COVID in diaspora, 2% din cei morți in țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

