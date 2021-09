Numărul românilor care se vaccinează anti-COVID scade: 8.967 de imunizări în ultimele 24 de ore In timp ce cazurile de infectare cu coronavirus sunt din ce in ce mai multe, numarul romanilor care se imunizeaza impotriva virusului ucigaș scade. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat doar 8.967 de persoane. Conform bilanțului trimit de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV), in ultimele 24 de ore s-au vaccinat cu prima doza 6.346 de persoane și cu a doua doza, adica schema completa, 2.621 de persoane. Numarul total al imunizarilor de la inceputul campaniei de vaccinare este de 5.178.467 cu ambele doze și 5.293.797 cu prima doza. The post… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

