- Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR) a anuntat, miercuri, ca se disociaza ferm de propunerea Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), de impunere a unei taxe de promovare a turismului din Romania, pentru turistii romani care calatoresc in afara tarii noastre.Presedintele…

- Romanii care iși fac concediile in strainatate ar putea plati o taxa in plus cand iși cumpara vacanța. Asta, pe langa taxa turistica aplicata de catre țara de destinație. Propunerea aparține Federației Patronatelor din Turismul Romanesc, care lanseaza suma de un euro de persoana.

- Italia, Franta si Spania sunt tarile unde si-au petrecut vacanta de vara trei sferturi dintre romanii care si-au organizat calatoriile in strainatate pe eSky.ro. Potrivit platformei de organizare a calatoriilor, in sezonul estival 2023, romanii au platit in medie 158 de euro/persoana pentru un zbor…

- Aglomerație la frontiera, romanii se intorc la munca in strainatate. Cat timp se sta la Nadlac I și II Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au declarat, pentru AGERPRES, ca au fost luate masuri pentru fluidizarea traficului, dar urmeaza primul weekend dupa vacanta si se se asteapta ca un numar…

- Romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Italia sunt atenționați de Ministerul Afacerilor Externe ca in Sicilia este pericol major de producere a unor incendii de vegetatie, fiind emise si avertizari cod rosu si portocaliu de canicula.Potrivit MAE, pentru 22 si 23 august Departamentul…

- Numarul tot mai mare de angajați straini și de lucratori independenți care platesc contribuții la asigurarea legala de pensie in Germania se reflecta și in plațile din ce in ce mai mari de pensii catre imigranți.Potrivit noilor date de la Deutsche Rentenversicherung, disponibile pe meine-pension.de,…

- Alina Ion, managerul Spitalului „Sfantul Sava” din Pantelimon, a facut o cerere referitoare la medicii absolvenți de medicina, in contextul in care tot mai mulți aleg sa profeseze in strainatate. Ea susține ca aceștia ar trebui obligați sa lucreze in Romania, dupa terminarea studiilor, pentru o perioada…

- Zilele astea, Coaliția va decide daca va fi marita acciza la alcool, lucru despre care HotNews.ro a scris și luni. Conform unui comunicat al Asociatiei Berarii Romaniei, piața berii din Romania raporteaza o scadere de 9% in primele cinci luni din 2023 fața de aceeași perioada a anului anterior.