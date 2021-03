Numărul românilor care au încheiat asigurări de sănătate a crescut de trei ori în 2020 In 2020 comparativ cu 2019, de trei ori mai mulți romani au incheiat asigurari pentru sanatate care sa le ofere sprijin financiar și acces rapid la tratament in mediul privat in cazul in care vor fi diagnosticați cu cancer, potrivit Aegon Romania. Datele au reieșit din analiza portofoliului companiei, luand in considerare vanzarile pentru Asigurarea Optimist, realizata in colaborare cu Clinicile private de radioterapie Amethyst. Este vorba despre o asigurare care le ofera, in cazul in care primesc un diagnostic oncologic, un sprijin financiar cuprins intre 5.000 și 30.000 de lei, in funcție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

