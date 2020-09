Stiri pe aceeasi tema

- Numarul romanilor care au ales sa calatoreasca in strainatate in aceasta vara a scazut cu 58% fața de aceeași perioada a anului in 2019, conform platformei financiare Revolut, citata de Mediafax.

- Numarul cererilor pentru eliberarea pasapoartelor a scazut in acest an cu peste 60% in judetul Covasna, pe fondul pandemiei, informeaza Institutia Prefectului. Potrivit sursei citate, in primele opt luni au fost depuse circa 3.500 de cereri, fata de peste 9.300 in perioada similara a anului trecut.…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica Buzau, dintre cele 35 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus din ultimele 24 de ore, 6 pacienți au fost testați și diagnosticați in laboratoare private, iar un pacient a fost testat și diagnosticat intr-o unitate sanitara din București. Pacienții…

- Reluate in data de 22 iunie, numarul internarilor pacienților cu patologii non-COVID, in secțiile Spitalului Județean de Urgența din Sf.Gheorghe, insumeaza doar jumatate din valorile inregistrare in perioada similara a anului trecut. Potrivit managerului unitații medicale, Andras Nagy Robert, dupa…

- Sase din zece romani nu vor renunta la vacantele in strainatate in acest an, dupa ce aproape 60% au calatorit deja in țara, dupa ridicarea restricțiilor Aproape doua treimi dintre romani (61%) nu vor renunta la vacanta in strainatate in favoarea unui concediu petrecut in tara, pe fondul pandemiei, arata…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, in conformitate cu informatiile oficiale comunicate joi de catre autoritatile olandeze Ambasadei Romaniei la Haga, incepand cu data de 9 iulie, cetatenilor care se deplaseaza din Romania in Olanda le este recomandata ferm autoizolarea la domiciliu pentru…

- Alți șapte romani din strainatate care erau infectați cu coronavirus au murit, in Germania, potrivit informațiilor anunțate vineri de Grupul de Comunicare Strategica, in bilanțul zilnic. Numarul total al romanilor care au murit in afara granițelor de COVID-19 crește la 122. Conform GCS, de la debutul…

- Ministrul apararii american, Mark Esper, s-a intalnit vineri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in prima sa vizita efectuata in strainatate dupa cea din februarie, calatorie plasata sub semnul restrictiilor adoptate pe fondul epidemiei de COVID-19, relateaza AFP. Cei doi inalti…