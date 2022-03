Stiri pe aceeasi tema

Guvernul Azerbaidjanului a informat duminica aceasta ca Azal, compania statala de aviatie, isi suspenda incepand din 6 martie conexiunea aeriana cu Rusia, in urma unui acord reciproc, indeosebi din cauza sanctiunilor internationale impuse Moscovei din cauza invaziei ruse in Ucraina, transmite EFE,…

Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat pentru BBC ca este convins ca Ucraina poate castiga razboiul cu Rusia, anunța news.ro.

Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați, anunța Mediafax.

Brandul de lux francez Louis Vuitton a anuntat ca a donat un milion de euro pentru a veni in sprijinul copiilor ucraineni afectati de razboiul purtat de Rusia in Ucraina, potrivit AFP.

Premierul Nicolae Ciuca a avut, sambata, o convorbire telefonica cu prim-ministrul canadian, Justin Trudeau. Cei doi au discutat despre situatia din Ucraina si au subliniat nevoia de a oferi sprijin refugiatilor ucraineni.

Rusia a invadat Ucraina și intr-un timp foarte scurt trupele ruse au reușit sa intre in Kiev. In acest context ministerul Apararii de la Moscova a facut un scurt bilanț al primelor 24 de ore de razboi

Zborurile au fost anulate joi pe aeroporturi ale unor orase mari din sudul Rusiei, situate in apropiere de Ucraina, unde Moscova a lansat o operatiune militara, anunta Agentia rusa a aviatiei Rosaviatsia, relateaza AFP.

Agenția rusa de rating ACRA estimeaza ca bancile din țara au importat in decembrie bancnote in valuta straina in valoare de 5 miliarde de dolari, fața de 2,65 miliarde de dolari cu un an inainte, o masura preventiva in cazul unor sancțiuni care ar genera o cerere crescuta, scrie CNN.