Numărul refugiaților ucraineni care intră în România, în creștere Aproape 9.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara sambata, in crestere cu 3% fata de ziua precedenta, precizeaza, duminica domineața, Poliția de Frontiera. „In data de 26.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.360 de persoane, dintre care 8.943 cetateni ucraineni (in crestere […] The post Numarul refugiaților ucraineni care intra in Romania, in creștere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

