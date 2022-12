Poliția de Frontiera a anunțat, joi, ca in data de 7 decembrie, 7.337 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania, numarul acestora fiind in scadere cu 1,2 % fața de ziua precedenta. In total, incepand cu data de 10.02.2022 (perioada pre-conflict), pana joi dimineața, 8 decembrie, la nivel national, au intrat in Romania 3.007.152 cetateni ucraineni, informeaza Poliția de Frontiera . „Pe sensul de intrare in Romania, au fost 65.483 de persoane, dintre care 7.337 de cetateni ucraineni (in scadere cu 1,2% fata de ziua precedenta)”, a transmis Poliția de Frontiera. Prin punctele de frontiera de la…