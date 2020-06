Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 43.000 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Regatul Unit, potrivit unor date publicate marti de Oficiul National britanic de Statistica (ONS), unul dintre cele mai mari bilanturi in Europa, care ridica intrebari in regat despre gestionarea pandemiei de catre premierul

- Inca patru persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul deceselor din cauza COVID-19 ajungand la 1.124, a informat marti dimineata Grupul de Comunicare Strategica. * deces 1.121 – barbat, 80 ani, judetul Vrancea. Data confirmare: 10.05.2020. Data deces: 18.05.2020. Comorbiditati: HTA, boala…

- Ministrul britanic Alok Sharma a anuntat ca numarul persoanelor decedate in Regatul Unit din cauza coronavirusului a ajuns la 34.636. Dintre victime, 170 s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, relateaza Reuters.Au fost testate pozitiv cu coronavirus pana acum 243.303 persoane (3.142 in ultimele…

- Spania incepe sa iși revina. Ministerul Sanatații de la Madrid a anunțat o scadere semnificativa a numarului de decese cauzate de coronavirus. Potrivit datelor, numarul deceselor raportat in ultimele 24 de ore, a scazut la 123, in timp ce numarul cazurilor noi de imbolnavire a fost de 373, cifra cea…

- Acest bilant zilnic - cel mai mic de la inceputul lui martie - marcheaza o scadere spectaculoasa fata de cel raportat sambata - 813 morti. Insa datele comunicate zilnic sunt foarte volatile si pot include decese care au avut loc anterior. O dezbatere pe tema gestionarii crizei si izolarii cu privire…

- Numarul cazurilor de infectare cu coronavirus a depașit 2,8 milioane la nivel global, iar numarul deceselor se apropie de 200.000. America ramane țara cea mai indoliata, cu peste 51.000 de decese.

- Numarul pacienților spitalizați și al pacienților aflați la terapie intensiva scade, indicand ca "circulația virusului se stabilizeaza la un nivel ridicat", a precizat ministrul Sanatații. Astfel, au fost inregistrate in total 11.060 de decese in spitale și 6.860 in azilurile de batrani.…

