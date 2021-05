Numărul real al deceselor din cauza COVID, de trei ori mai mare? Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat vineri ca se pare ca numarul deceselor din cauza COVID-19 este de trei ori mai mare decat cifrele oficiale. Cifra totala a deceselor din cauza COVID-19 inregistrata oficial este de 3,4 milioane. Dar OMS sustine ca cifra reala ar putea fi intre 6 si 8 milioane. Motivele pentru care difera atat de mult cifrele sunt complexe. La inceputul pandemiei, multe persoane au decedat fara sa fi fost diagnosticate, iar efortul personalului medical de a face fata numarului mare de pacienti cu COVID-19 a facut aproape neimportanta inregistrarea corecta a cauzei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

