- O analiza realizata de Comisia Europeana privind situatia sanatati in Romania arata ca media deceselor inregistrate la un milion de locuitori de la debutul pandemiei si pana la sfarsitul lunii august a acestui an este cu 12 procente mai mare decat media tarilor din Uniunea Europeana. Documentul denumit…

- Rata mortalitatii cauzate de COVID-19 pana la finalul lunii august 2021 a fost cu aproape 12% mai mare in Romania decat media tarilor Uniunii Europene, se arata in documentul publicat de Comisia Europeana, care analizeaza anual situatia sanatatii in fiecare dintre statele membre, relateaza news.ro .…

- „In Romania, ca in multe alte tari ale Uniunii Europene, numarul real al deceselor asociate COVID-19 poate fi mai mare decat numarul deceselor raportate, din cauza testarii limitate, dar si din cauza dificultatilor legate de stabilirea cauzei decesului in perioada de debut al pandemiei.Numarul deceselor…

- Romania se afla pe primul in Uniunea Europeana la decese din cauze tratabile, ce pot fi evitate in principal prin intervenții de ingrijire a sanatații precum screening și tratament, cu 210 romani care mor astfel la fiecare 100.000, o medie de unul din 476, potrivit raportului Starea Sanatații in UE,…

- Peste un sfert (27%) din totalul deceselor au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Prahova, Bihor, Constanta si Iasi. Conform INSP, 89,7% din decese au fost la persoane nevaccinate, citat de Agerpres .De la inceputul pandemiei de coronavirus si pana in prezent, unul din 97 din totalul cazurilor…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 48 de ore, au fost verificate 2.052 de persoane aflate in carantina,…

- Autoritațile au tras un semnal de alarma, marți, pe pagina de Facebook RO-Vaccinare, anunțand ca Romania se afla pe locul doi in Europa și 6 in lume in privința deceselor in urma infectarii cu COVID-19 din ultimele 24 de ore. In mesajul transmis, autoritațile susțin ca situația este foarte grava, iar…