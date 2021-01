Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri de Covid-19 in Italia este cu 50% mai mare decat cele identificate și raportate zilnic, arata un raport al serviciilor secrete italiene. Raportul a fost inaintat Guvernului de la Roma și prezinta un bilanț de aproximativ 15.000 de infectari noi in fiecare zi.

- Potrivit raportului saptamanal al INSP, publicat marți, o tremie din cazurile noi de Covid-19 inregistrate in saptamana 4-10 ianuarie au fost in București, Timiș, Bihor, Constanța și Iași.„In saptamana 4 – 10 ianuarie 2021, 37.4% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Timiș, Cluj, Ilfov…

- O situatie stranie privind cazurile si mortalitatea COVID-19, a fost observata de un specialist de la noi, care spune ca avem judete cu rate mai mari de decese decat Italia. Potrivit surselor, biostatisticianului Valentin Parvu a constatat ca in județe precum Hunedoara, Argeș, Brașov, Bistrița, Arad,…

- Italia a raportat ieri o scadere a cazurilor noi de infectare depistate, dar și a deceselor asociate coronavirusului in Italia. Numarul bolnavilor in stare grava a crescut din nou. 28.337 cazuri noi de coronavirus au fost identificate in Italia in ultimele 24 de ore, cu aproape 6.000 mai puțin decat…

- O noua zi de scadere a contaminarilor noi și a deceselor asociate coronavirusului in Italia. Insa, dupa un declin al internarilor in Terapie Intensiva, numarul bolnavilor in stare grava a crescut din nou, scrie Mediafax. 28.337 cazuri noi de coronavirus au fost identificate in Italia in ultimele…

- Pana la sfarșitul anului numarul noilor infectari cu SARS-CoV-2 va scadea, insa, daca masurile luate nu vor da rezultate și nu se va reuși gestionarea cazurilor, este posibil ca in primavara sa asistam la o noua creștere a cazurilor de COVID-19, a declarat, luni seara, Alexandru Rafila. Medicul…

- Pe fondul cresterii cazurilor de COVID-19, in Italia au intrat de astazi in vigoare noi restrictii. De la miezul noptii, in Italia, alte doua regiuni – Campania si Toscana – au devenit zone rosii cu nivel foarte ridicat de contaminare si alte trei – Emilia-Romagna, Marche si Friuli- Venezia-Giulia –…

- Creșterea fața de miercuri este de 4,45%: miercuri erau 30.550 cazuri noi, iar joi sunt 34.505. Numarul total al persoanelor infectate, de la inceputul epidemiei, este de cel puțin 824.879. Tot de la inceputul epidemiei, au murit 40.192 de oameni, din care 445 in ultimele 24 de ore. Au fost…