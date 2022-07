Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Detașamentului de Pompieri Bistrița mergea cu soția la Cluj-Napoca, in momentul in care doua mașini s-au ciocnit violent in localitatea Sasarm. Fara sa stea pe ganduri a acordat primul ajutor celor implicați, a luat legatura cu dispeceratul și a fost cel care a solicitat elicopterul SMURD…

- Stuart Bingham a oferit faza zilei de marți de la Campionatul Mondial de Snooker. In timpul meciului din sferturi cu Judd Trump, acesta a ramas blocat pe o lovitura momente bune, iar apoi a cerut ajutorul publicului de la Crucible.

- O urmarire ca in filme a avut loc joi seara, in Constanța, dupa ce un șofer baut și fara permis a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor, care au sesizat ca acesta conducea haotic, potrivit Ziua de Constanța. Barbatul a fost oprit, intr-un final, pe un camp din localitatea Lazu, dupa ce polițiștii…

- Netflix intenționeaza sa ofere consumatorilor abonamente mult mai ieftine, dar susținute de reclame, o mișcare care a fost pusa sub semnul intrebarii, mai ales in urma declarațiilor anterioare, pe baza introducerii acestor abonamente, noteaza click.ro. Gigantul de streaming video a raportat o pierdere…

- O echipa a Salvamont Suceava intervine, luni seara, pe Transrarau, pentru a evacua un adult si un copil dintr-o masina impotmolita pe o portiune de drum inchisa pe timpul iernii. Potrivit Salvamont Suceava, o echipa de salvamontisti se afla, luni seara, pe Transrarau pentru evacuarea unui adult si a…

- Mai multe gravuri și inscrisuri rare au fost scoase la iveala cu prilejul lucrarilor de reabilitare care se executa la Palatul Principilor Ardealului, din Alba Iulia. „In timpul lucrarilor care se executa la Palatul Principilor Ardealului au fost descoperite obiecte, elemente sau inscrisuri care prezinta…

- Ieri a fost publicat Raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire situația Romaniei in timpul actualei guvernari. „Este cel mai dur Raport de monitorizare a Romaniei din ultimele decenii! Concluziile sunt distrugatoare pentru actuala Coaliție. Niciodata, in ultimii ani, nu a mai existat un asemenea…

- Rimac este cu un pas mai aproape de a livra primele exemplare ale hypercar-ului electric Nevera catre clienți. Acesta va fi replicat in doar 150 de exemplare, fiecare avand un preț de pornire de 2 milioane de euro. Noul Nevera tocmai a trecut cu brio de ultimele teste in condiții de iarna, un prilej…