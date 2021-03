Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 a reacționat imediat dupa incheierea conferinței de presa a Agenției Europene pentru Medicamente, in cadrul careia responsabilii au subliniat ca serul AstraZeneca este "sigur și eficace".

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat ca s-ar vaccina cu AstraZeneca fara nicio problema și este convins ca dupa evaluarea Agenției Europene a Medicamentului, de joi, vaccinarea va continua ca și pana acum. Kelemen a avut febra dupa ce s-a vaccinat cu Pfizer. Vaccinarea cu AstraZeneca va continua la…

- Potrivit agenției, femeia avea un numar scazut de trombocite și cheaguri și in vasele de sange mici și in cele mari, precum și hemoragii. Campaniile europene de vaccinare au fost afectate in ultimele saptamani de informații privind tromboze la persoane imunizate cu produsul AstraZeneca, scrie Hotnews…

- Vaccinarea cu AstraZeneca va continua in Romania, dar autoritațile au decis, joi seara, ca masura de extrema precauție, scoaterea din centrele de vaccinare, acolo unde au fost distribuite, a acelor doze ramase din lotul ABV2856, pentru care s-au semnalat probleme in Italia, și inlocuirea lor cu alte…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca din Italia au fost folosite deja in Romania, fiind ramase peste 4.200 de doze. "Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița din Romania a anunțat ca doze din lotul asupra caruia exista suspiciuni a fost distribuit in circa 17 țari europene nu au ajuns și in Romania. „Este vorba de un lot de vaccin de la AstraZeneca asupra caruia exista aceasta suspiciune ca ar fi potențial…

- Peste 2,6 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 – toate cele 3 tipuri de vaccin aprobate pana acum, Pfizer, Moderna și AstraZeneca – vor ajunge in Romania pana la finalul lunii martie. In luna aprilie sunt așteptate in țara noastra cel puțin 3,1 milioane de doze din cele 3 vaccinuri, a anunțat…