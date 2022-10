Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile și instituțiile publice din Romania nu vor mai avea voie sa cumpere sau sa foloseasca produse și servicii software rusesti de tip antivirus, ele fiind interzise in urma deciziei luate de Guvern. Cele deja achiziționate sau instalate vor fi deconectate sau dezinstalate.

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in iulie 2022, de 1.267.971, cu 1.741 mai putine comparativ cu luna precedenta, iar aproape 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF),…

- Autoritațile vor sa limiteze consumul de curent in instituțiile publice Foto arhiva Realizator: Ciprian Sasu - Preturile la energie stabileasc noi maxime aproape zilnic, în condițiile în care Rusia restrânge aprovizionarea cu gaze în Europa în perioada de refacere a…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a avut o noua intalnire cu reprezentanții Asociației Orașelor din Romania și ai Asociației Comunelor din Romania, in contextul consultarilor periodice derulate de Guvern cu reprezentanții administrației publice locale.Guvernul a inițiat discuțiile in acest format pentru…

- Instituțiile medicale primare au inceput sa primeasca pastile de iodat de potasiu, recomandate in caz de expunere la iod radioactiv. Lotul, care este distribuit, a fost donat de Romania țarii noastre.

- In Romania exista 1.269.712 de posturi ocupate in institutiile si autoritatile publice, in iunie 2022, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finantelor.Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in iunie 2022, de 1.269.712, cu 5 mai multe comparativ cu luna…

